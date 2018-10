Že tri leta takšna hodi po svetu, bosih nog naokrog

Ljudi zanima, kako zmore biti ves čas bosa.

Američankaiz mesta Macon že tri leta vztraja brez vsakršne obutve, čeprav občasno stopi na črepinje, ostre kovinske predmete in se poreže. Že od mladih nog ni marala obutve, ves čas je nosila natikače, odkar je leta 2015 zaključila šolanje, pa je 20-letnica povsem odvrgla obutev. »Počutim se odlično in bolj lahkotno. Duhovno sem bolj prizemljena, tudi moja koža je bolj zdrava in nimam več glivic.«V treh letih so se njena stopala močno utrdila in so zdaj bistveno bolj odporna proti mrazu in mehanskim poškodbam.Ljudje so njeno navado sprejeli z mešanimi občutki. Večkrat so jo prosili, da zapusti prodajalno, da ji ne bi kaj padlo na nogo, v večini primerov pa so zgolj radovedni. »Kje pa so tvoji čevlji, me sprašujejo in se čudijo. Niso zlobni, le zanima jih. Prav tako jih zanima, ali pogosto zbolim. Na začetku sem, zdaj pa ne več. Po mojem mnenju se je moj imunski sistem izboljšal.« Še več, nedavno je celo prepričala neki parček, da tudi sam začel večino časa preživi bos. Kasandra pravi, da je imela pred bosim življenjem veliko težav s tesnobo, zdaj pa je bistveno bolj umirjena in samozavestna.