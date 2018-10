Zalezoval 13-letnico, imel 5000 fotografij golih otrok!

FOTO: Kot strela z jasnega: je Eva Irgl samska?

Eva Irgl, ena najlepših poslank, nikoli ne razočara sledilcev z objavami na spletnih omrežjih. Tokrat je objavila fotografijo iz domače Vipave, kjer v čudoviti rumeni obleki stoji na balkonu in se smehlja. Nenavaden pa je zapis ob fotografiji. Navaja, da čaka Romea in da upa, da pride prej kot Godot. Kar nekaj let je (bila) v zvezi z radijskem voditeljem in jezikoslovcem Luko Ličarjem, o