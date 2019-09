Za pivo in čevapčiče zamenjajo kulturno identiteto

Če bo šlo tako naprej, bo čez dve generaciji slovensko pesem slišati le še pri izseljencih v Argentini.

Dokler lahko v Sloveniji v petih minutah prideš do številke kogar koli iz glasbene industrije in dokler festivalski zmagovalci priložnostno delajo kot natakarji, potem zvezd ni.

Festivali so bili včasih odskočna deska. Danes so zanimivi le še za nove ansamble in takrat, ko jih posname nacionalka, pravi, ki je piker tudi do vse bolj navzočega balkanskega melosa v slovenski glasbi. Bil je pomočnik direktorja Televizije Slovenije, vodil je spletni portal nacionalne televizije, bil je urednik oddaje Tednik, vendar je moral uredniški stolček zapustiti zaradi spornega pogovora s hrvaškim pevcem, ki poveličuje ustaštvo. Poleg dela na RTV SLO predseduje tudi Društvu pesnikov slovenske glasbe. Navsezadnje je sam napisal več kot 300 besedil za različne izvajalce.Veliko dobrega je še, a v tej ponoreli glasbeni industriji nima popevka nikakršnih možnosti. Dobre pesmi imamo, dobre avtorje in izvajalce, ko gre za popevko. A ni širše medijske podpore. Zmagovalka se bo vrtela en teden, občasno še katera od drugih pesmi. Vse to na prvem programu Radia Slovenija. In to je to. In čez mesec ali dva se bomo vprašali: Kdo je že zmagal na Popevki?Čas gre naprej in stvari se spreminjajo. Festivali niso več to, kar so bili. Nekoč je bilo sodelovati na festivalu kot praznik. Skoraj zagotovljeno je bilo, da se bo pesem prijela, saj so tudi uredniki te prireditve razumeli kot nekaj, kar je vredno vrtenja. Danes je vloga festivalov močno zmanjšana. Ko sem pred leti dobil nagrado za besedilo na Slovenski popevki, sem se že videl med evergrini. Kakšna zmota. V sedmih letih sem pesem Poseben lik slišal po radiu morda dvakrat. Popevka ostaja samozadostna, Melodije morja in sonca se nadaljujejo, da se vsako toliko primorska scena dvigne nad ljubljansko.Tako je. Problem festivalov je, da pesmi, ki so tam predstavljene, ne preživijo. Čas je šel naprej in danes obstajajo drugi triki, da pesem pride med ljudi. Pri narodno-zabavnih festivalih je še slabše. Organizatorji podaljšujejo roke in skoraj za rokav vlečejo ansamble, da se prijavijo. Festivali so bili včasih odskočna deska. Danes so zanimivi le še za nove ansamble in takrat, ko jih posname nacionalka.Na televiziji funkcionira vse, če je dobro narejeno. Dober primer sta oddaji Slovenski pozdrav in prej Na zdravje. Dober primer so glasbene oddaje na evropskih televizijah. Pred leti sem kandidiral za urednika razvedrilnega programa, in če bi zmagal moj program, bi danes slovenska glasba cvetela. Tako pa cvatu lipe, lavande in podobna južna vegetacija. Mislim, da ni hude zagnanosti za preboj dobre slovenske glasbe na televizijo. Dostikrat se ustavi pri stroških. In tu smo pri prioritetah. Imam idejo, kako glasbo zapakirati v dobro in gledljivo obliko. Urednik razvedrilaje temu naklonjen, a po mojem nima dovolj prostih rok.Seveda drži. Slovenija premore odlične skladatelje, inštrumentaliste, avtorje priredb. In vsak od teh dela dobro, ker dela to, kar zna. Potem pa se vsak od teh treh spravi še k pisanju besedil. Saj razumete, kaj želim povedati. Če bi besedila pisali le tisti, ki jih znajo, bi se stanje izboljšalo. Seveda pa ni težava v besedilnih zmazkih, ampak v producentih in medijih, ki se takim anomalijam uklonijo. Je pa več dobrih piscev besedil, ki se ne prebijejo, ker nimajo imena, ne poznajo tega ali onega.Ja, seveda, še to. Dokler se bo solidno besedilo dobilo za 40 evrov, nismo na dobri poti. Saj včasih niso znali več in bolj kot danes. Tako opevana besedila zlate dobe slovenske popevke se mi zdijo čisto povprečna. A v primerjavi z nekaterimi, ki v radijski eter zaidejo danes, so naravnost genialna.Malce smo omagali, ker se nič ne prime. V tem smislu smo postali sami sebi namen. Poudarjam, da je odločilna uredniška presoja. Ta sledi povpraševanju, trg pa se je na tem področju močno spremenil. Vsak dodaten odstotek gole kože premosorazmerno poveča gledanost videospota. Tako pač je. In niti ni nujno, da tako ni prav.Ja, marsikaj je smešno na tem svetu.Ja, rad. Jutra so po večini moja, tudi čez dan kaj nastane, skoraj nikdar zvečer ali ponoči. Veliko imam v predalu. A ko dobim naročilo, ne pobrskam po predalu, ampak napišem kar novo. Po načelu, da je najboljše besedilo vedno tisto, ki je nazadnje napisano.Drži. Začel sem v zabavni glasbi, zdaj več pišem narodno-zabavno. V vsebini skoraj ni razlik. Seveda, ko gre za glasbeno zvrst. Lahko je polka in rock'n'roll z istim besedilom. Ali pa valček in balada. Ko ga prebereš, mora lepo zveneti, uglasbitev potem sama steče.Nimamo jih. Dokler lahko v Sloveniji v petih minutah prideš do številke kogar koli iz glasbene industrije in dokler festivalski zmagovalci priložnostno delajo kot natakarji, pa to niti po naključju ni mišljeno žaljivo, potem zvezd ni. Razen za otroke do sedmih let, ki se jim nebo odpre, ko zagledajo. Sicer pa obstajajo znani in priljubljeni glasbeniki v vseh zvrsteh.Težko bi rekel v razcvetu, je pa dosegla veliko priljubljenost. Bolj kot glasbena zvrst, manj po izvajalskih imenih. Nekdo, ki ga valčki in polke ne zanimajo, dlje od Avsenika, Slaka in Miheliča ne bo naštel, čeprav je v Sloveniji približno 500 ansamblov. Predvsem na Štajerskem rastejo kot gobe po dežju. Zdi se mi pomembno, da narodno nošo na tak način obleče veliko fantov in deklet. In da najdejo čas za lepo slovensko pesem. Ni namreč vse v Greti in globalnem segrevanju.Hja ... gotovo. Vendar je izbire toliko, da si ni treba pokvariti okusa. Neiskrenosti ne zaznavam. Če mislite, da je neiskrenost to, da bi se kdo s to glasbo ukvarjal proti svoji volji in zaradi preživetja. Jeneiskren, ker poje pri Alpskem kvintetu? Kje pa! S svojo izraznostjo je to glasbo le še obogatil. Čuti se, kako jo ima rad. Pa saj je vsa glasba lahko lepa.Prepoved Thompsona je treba razumeti v političnem kontekstu. Levičarji so pokazali moč, ker so prepovedali nekoga, ki so ga mediji prej naredili za ustaša. Le kdo pri zdravi pameti ne bi podprl take prepovedi? A predstave o njem so bile zlagane in na koncu koncert bo. Brez nasilja, sovražnosti, zgolj koncert kot vsak drug. Seveda gre za dvojna merila. Jaz ne bi prepovedal niti Cece niti Bore Đorđevića. Je pa malo paradoksalno, da četniški vojvoda nastopa v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Pa naj. Živimo v demokraciji.Absolutno. Če bo šlo tako naprej, bo čez dve generaciji slovensko pesem slišati le še pri izseljencih v Argentini. To, kar se dogaja, je katastrofa. In pri tem imajo glavno vlogo Slovenci, ki za pivo in čevapčiče menjujejo kulturno identiteto. Razumem, da slovenski izvajalci Slovence zabavajo v enem od balkanskih jezikov, popolnoma neposrečena pa se mi zdi kombinacija, ko kot dokaz o podalpski pripadnosti slovenski izvajalci pojejo v slovenščini, medtem ko je priredba v sloguali Klape Maslina, v najboljšem primeru.Kot rečeno, je glasba univerzalna. Sprožala naj bi prijetna občutenja. Izvajalci iščejo preboj in v tej količini vsega je eden od načinov tudi povezovanje s klapami. Zakaj pa ne, če tako čutijo, če pa želijo zgolj ustreči povpraševanju, se mi to zdi nepotrebno. Slovensko glasbo je treba le ponuditi, in to je to. Dokaz? Čuki, MI2, Siddharta,...Nimam take želje. Sodeloval sem z nekaj sto imeni, a pri pisanju ne ločim zvezd od začetnikov. No ja, morda bi pa res kaj napisal za Jana Plestenjaka, a on si piše sam.