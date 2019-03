Z mamili zalagali 75 odvisnikov?

CELJE – Pred sodnico celjskega okrožnega sodišča Lidio Kralj so včeraj stopili štirje obtoženi prometa s prepovedanimi drogami v hudodelski združbi, še štiri predobravnavni narok čaka v petek. Združbo so razbili junija lani, pri tem pa zasegli velike količine drog in orožja. Trije so krivdo že zanikali, Luka Benko pa bo moral zaradi zapleta še enkrat na sodišče. To je namreč obtožnico poslalo že razrešeni zagovornici. Zagovornik Tomaž Germ je Benka, zoper katerega sta bili vloženi dve obtožnici in zato postavljena dva zagovornika, spremljal že v preiskavi, zato mu včeraj ni bilo jasno, zakaj mu ...