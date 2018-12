Valček za prvega, polka za drugega sina

Janez, ki ga domači kličejo tudi Janko, pa ni le harmonikar, ki se lahko pohvali z več kot sto prvimi mesti na različnih harmonikarskih tekmovanjih doma in v tujini, najžlahtnejši je brez dvoma naslov absolutnega evropskega prvaka leta 2003 v Italiji, ampak je tudi gospodar na veliki kmetiji, po izobrazbi pa diplomirani ekonomist. Že pred petimi leti, ko se mu je rodil prvi sin Jani, je napisal skladbo Uspavanka za sina; gre seveda za instrumentalno skladbo v ritmu nežnega valčka. Skladba je letos dobila videospot, ki je obenem prvi, ki ga je Janez posnel z Orkestrom harmonikarjev Janeza Lekšeta, v katerem igrajo njegovi učenci ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.