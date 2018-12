Umrl med prenavljanjem stanovanja

ŠKOFJA LOKA – V soboto zvečer, ko so glavno škofjeloško ulico v strogem središču mesta, in sicer le nekaj korakov od občinske stavbe, osvetljevale novoletne lučke, se je na podstrešju staromeščanske hiše na naslovu Mestni trg 19 zgodila velika tragedija. Okoli osmih so stanovalci poklicali na pomoč gasilce, ker je gorelo ostrešje stare hiše. Skupno 50 gasilcev iz treh gasilskih enot (PGD Škofja Loka, Stara Loka in JZ GRS Kranj) se je takoj odpravilo na teren, in kot nam je včeraj povedal vodja intervencije pri PGD Škofja Loka Jaka Sušnik, so vdrli v stanovanje in v njem našli mrtvega moškega, po naših podatkih gre za 44-letnega Mitjo ...