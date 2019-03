Tržiška Bistrica je po poplavah mrtva reka

TRŽIČ – Štiri mesece od poplave Tržiške Bistrice na območju Tržiča in njegove širše okolice, ki je povzročila za najmanj 10 milijonov evrov škode (odneslo je hišo Dovžanovih – za njih ste, dragi bralci, zbrali kar 27.800 evrov –, lesen most, spodkopalo cesto med Dovžanovo sotesko in Jelendolom), so kljub številnim intervencijskim posegom marsikje še vidne posledice udarnega vala te hudourniške reke. In to celo ob 15 kilometrov oddaljenih ribnikih Žeje pod avtocestnim viaduktom nad vasjo Bistrica. Debel niso odstranili ...