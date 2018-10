Triglav onečaščen z lovilci všečkov

Z razvojem družabnih omrežij in z vedno večjim obleganjem Julijskih Alp, predvsem njihovega kralja Triglava, so se do neslutenih razsežnosti razmahnili razni rekordi, ki jih potem, ko so uresničeni, z največjim veseljem objavljajo na svojih profilih in v raznih skupinah. Pravim ljubiteljem gora so se zadnja leta pridružili še tako imenovani selfie gorniki, ki jih v višave ne vodi toliko ljubezen do gora, ampak so jim gore bolj sredstvo za večjo priljubljenost na družabnih omrežjih. Če hočeš dobiti čim več lajkov (všečkov), moraš izstopati, na družabnem omrežju pa bolj kot dobra gorska fotka šteje »izvirnost«. ...