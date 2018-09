Štirje prijatelji v ameriških stenah za svojo dušo

TRŽIČ – »Ni šlo za tradicionalno odpravo z visokimi cilji, temveč za tako imenovani plezalni road trip z ogromno improvizacije. Sestavili smo dve navezi, ki sta si postavili zelo enostavna cilja: dobro se imeti in čim več plezati,« je orisal vizijo Slavko Rožič iz Alpinističnega odseka Tržič, z njim so bilo v ZDA še dva tržiška člana, Miha Zupan in Jernej Kuhar, ter Miha Zupin iz AO Kranj. Plezalni popotniki niso imeli formalnega vodje, a so si razdelili naloge in zadolžitve, za cilj pa so si izbrali zvezni državi Colorado in Wyoming ob vznožju Skalnega gorovja. Tam se je pisala bogata plezalna ...