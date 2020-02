Sošolca zabodel zaradi dekleta

Nasilja med vrstniki je v zadnjih letih na slovenskih šolah vedno več. Razlogi, da se otroci sprejo in se spori končajo tudi krvavo, so seveda različni. Eden takih primerov se je v sredo zgodil v Velenju: učenec je z nožem poškodoval vrstnika. Na znanem velenjskem forumu so kmalu začele krožiti govorice, da naj bi šlo za tako imenovani medetnični spor. Mama je bila zelo prizadeta. Videti je, da je bila hčerka vpletena v zgodbo. Ravnatelj Osnovne šole Gorica Velenje Ivan Planinc pravi, da doslej na šoli »hudega ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1,59 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (7 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.