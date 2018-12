Slovenski sodišči zadržali izročitev Črnogorca in Rusa

LJUBLJANA – Potem ko so Črnogorca Božidarja Samarđića po skoraj 20 letih na begu v začetku septembra letos ujeli v Ljubljani, se ta na vse pretege trudi, da bi za zapahi še naprej ostal v naši državi. Oktobra 2001 je bil namreč po sodbi višjega sodišča v Podgorici pravnomočno obsojen na 20 let zapora zaradi poskusa umora. Pisalo se je leto 1999, bil je 12. februar, ko je Samardžić po pisanju črnogorskih medijev skupaj z Lj. Z. poskušal ubiti več oseb. S pištolo sta streljala na vozilo, ki se je peljalo po Ulici Nikole Tesle v Nikšiću. Za volanom je sedel K. R., sopotnika pa sta bila ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.