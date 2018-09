Slovenija ni več oaza za ptice

Nezakonitega lova na ptice je pri nas vsako leto več. FOTO: OSTE BAKAL

Ujede lovijo s pastmi

Ujede lovijo s pastmi. FOTO: OSTE BAKAL

Pomagajmo DOPPS

Na DOPPS vabijo občane, ki so zaznali sum nezakonitega lova in ubijanja ptic, naj jim informacije posredujejo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Posebno naj bodo pozorni na osebe, ki lovijo z mrežami ali pastmi, pa tudi na kletke oziroma voljere, v katerih se zadržujejo prostoživeče vrste. Sporočijo naj tudi, če najdejo ptico, za katero sumijo, da je bila ustreljena.

Očitno je, da Sloveniji še zdaleč ni tuje nezakonito ubijanje ptic, tako selivk kot domačih ptic pevk. Aktivisti za zaščito živali ugotavljajo, da so minili časi, ko je bila naša država oaza za selivke, kajti nezakonitega ubijanja ptic v Sloveniji je v zadnjih letih veliko. Zato bodo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) s projektom Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti, ki ga podpira nemška naravovarstvena fundacija EURONATUR, poskušali pticam zagotoviti varnejšo selitev.»Žal ugotavljamo, da že prvi podatki, ki smo jih zbrali po nekaj tednih dela na terenu, kažejo, da je stanje precej slabše, kot smo upali,« pravi, varstvena ornitologinja DOPPS – BirdLife Slovenija. To poletje so namreč na DOPPS začeli štiriletni projekt, v katerem bodo proučili razsežnost nezakonitega lova in ubijanja ptic v Sloveniji. Namen je tudi vzpostaviti aktivno sodelovanje s službami, ki so pristojne za preganjanje tovrstnega kriminala. Poleg tega bodo vzpostavili mrežo prostovoljcev, ki bo pomagala odkrivati in preganjati lovce na ptice pri nas. »Doslej smo verjeli, da je Slovenija oaza, kjer so ptice selivke varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi z Italijo in balkanskimi državami, kjer je tovrstni lov zelo razširjen. Ko pa smo začeli intenzivno zbirati podatke, smo hitro ugotovili, da je lovcev na ptice tudi pri nas bistveno več, kot smo domnevali. Tako smo doslej zbrali podatke, ki kažejo na več kot 200 primerov, pri katerih bi lahko šlo za nezakonit lov na ptice,« dodaja Tjaša Zagoršek.Ugotavljajo tudi, da ptice pevke lovijo predvsem zato, da bi jih imeli doma v kletkah oziroma bi jih prodali. Kaže, da je tega več v zahodni Sloveniji ter da dejanja verjetno spodbujata italijanski črni trg in odprava mejnega nadzora. »Presenetile so nas tudi informacije o lovu ptic ujed s pastmi. Podatki kažejo na razširjeno trgovino s pastmi za tovrstni nezakoniti lov. V zvezi s tem smo v zadnjih letih na okoljsko inšpekcijo posredovali več prijav proti konkretnim osebam, ki smo jih utemeljeno sumili lova na ptice pevke, vendar inšpekcija ni ukrepala,« je dodala Zagorškova.