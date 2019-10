Slovenec (33) stopil na žulj Ameriki, želijo ga strpati v zapor v ZDA 

Oče Martin Škorjanc (sedi zadaj, z brki) spremlja sojenje sinu Matjažu na zatožni klopi leta 2013. FOTO: www.miamedia.si

MARIBOR, MÜNCHEN – Bila je že pozna ura v ponedeljkovem večeru, ko je iz štajerske prestolnice prispelo elektronsko sporočilo, očeta slovenskega računalniškega poslovneža; oče je direktor slovenskega podjetja H-BIT, sin pa prokurist v isti firmi.Na očeta smo v ponedeljek naslovili vprašanje, ali držijo podatki, znani redakciji Slovenskih novic. Potrdil je informacijo o sinovi aretaciji na Bavarskem: »Javnost obveščamo, da so prokurista podjetja g. Matjaža Škorjanca dne 23. 9. 2019 na podlagi vložene obtožnice in v povezavi z njo razpisane mednarodne tiralice v Nemčiji priprli nemški varnostni organi.«Kot smo poročali, je nemška policija na avtocesti preverjala potnike v vozilu s slovenskimi tablicami, ob vnosu Škorjančevega imena v policijski računalnik pa so zazvonili alarmi: hočejo ga Američani, v ZDA, v zaporu! Potem ko so mu odvzeli prostost, so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ta je 33-letnega Mariborčana poslal v münchenski zapor, dokler se ne končajo izročitveni postopki. Ti pa se lahko v podobnih primerih zavlečejo v desetine mesecev, še zlasti če bo Škorjanec nasprotoval izročitvi. In to je že nakazal Martin Škorjanc: »Za pregon ni prave pravne podlage, saj je bil g. Matjaž Škorjanc za isto dejanje, za katero ga preganja tožilstvo ZDA, že pravnomočno obsojen, kazen je v Sloveniji tudi v celoti že prestal.«Američani mu glede na zadnjo obtožnico očitajo, da je pod vzdevkom(oziromaz združbo prodajal zlonamerno programsko kodo, njegovemu soobdolžencupa so agenti FBI v hišni preiskavi leta 2013 zasegli podatke za več kot 30.000 kreditnih kartic ter korespondenco med štirimi soobtoženimi.Podjetje H-BIT pričakuje, da bo »zaplet hitro razrešen in da bo Matjaž Škorjanc čim prej nemoteno nadaljeval svoje delo«. Sedanji projekt NiceHash v podjetju H-BIT (ki združuje rudarjenje oziroma pridobivanje kriptovalut) je najverjetneje tisti, ki je Škorjancu prislužil prestižni avto lamborghini, ki je edina javna fotografija na Škorjančevem profilu na facebooku; objavil jo je dober teden pred 6. decembrom 2017, ko so podjetju ukradli 4736 bitcoinov (takrat vrednih okoli 60 milijonov evrov, danes pa dobrih 36).Brez denarja je ostalo ogromno ljudi, a Nicehash je po lastnih navedbah okoli 80 odstotkov ukradene vsote že vrnil okradenim. »Primer g. Matjaža Škorjanca ni v nikakršni povezavi s poslovanjem podjetja H-BIT, d. o. o, ki sicer tesno sodeluje tudi z organi pregona iz ZDA in nemoteno posluje naprej,« pravi oče aretiranega Škorjanca.Škorjanec je dobil račun za minula dejanja, ki jih je zganjal še pred razcvetom kriptovalut, pri čemer mu je sekira padla v med: Podjetje H-BIT v lasti Škorjanca starejšega ima 24 zaposlenih in ustvari 20 milijonov prometa na leto. Aretirani Škorjanc je v podjetju vodja razvoja, načrtovalec investicij in vzdrževanja ter iskalec »inovativne rešitve problemov«, kot navajajo v letnem poročilu H-BIT. Verjetno bo del prometa – ob vračanju denarja pokradenim uporabnikom NiceHasha – šel tudi za advokatske storitve v Nemčiji.Prej omenjeni McCormick je že avgusta v ZDA poskušal izločiti nekatere dokaze, ki so jih tamkajšnji preiskovalci pridobili med večletno preiskavo in na katerih gradijo primer tudi zoper Mariborčana. A ni bil uspešen, saj ga je sodnik Zveznega okrožja Kolumbijazavrnil v poskusu pravnega manevra. McCormick je namreč nekatera dejanja storil kot mladoleten po tamkajšnjih merilih in tarna, da so ga čakali predolgo.Škorjančev oče še pravi: »Gre za nedopusten poskus ponovnega sojenja o isti stvari, ki ga prepoveduje slovenski, evropski in tudi ameriški pravni red.« Toda ali gre res za isto zadevo, bo odločilo ameriško sodišče. Če bo vložena obtožnica zoper Škorjanca zdržala presojo, mu za prvi niz očitanih dejanj preti do 30 let zapora, za drugi niz pa še do 20. S tem da Američani bistveno hitreje naložijo milijonske kazni ter zasegajo premoženje, kot je navada v naših krajih.