Škrti škofjeloški milijonarji

Za prestop Jana Oblaka bo treba odšteti sto milijonov. FOTO: JURE ERŽEN

Ko udari privatizacija

LTH je prava zgodba o uspehu. FOTO: MARJANA HANC

LTH, Termo, Difa, Sibo

Cerklje na Gorenjskem

Če je Škofja Loka glavno mesto slovenskih milijonarjev, pa je občina Cerklje na Gorenjskem občina, v kateri se – vsaj statistično in ob upoštevanju višine plače, odnosa delodajalcev, zdravja, varnosti, dostopnosti nepremičnin in druge infrastrukture – najbolje živi. Na vrhu lestvice 212 slovenskih občin so poleg Cerkelj na Gorenjskem še občine Žiri, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Šenčur.

Janez Deželak je dobro zaslužil s prodajo Terma. FOTO: ARHIV SLOVENSKIH NOVIC

Stomilijonar iz Frankovega naselja

Oblakovi milijoni in Čeferinov milijon

Evropska nogometna organizacija Uefa, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin (ta je v finančnem letu 2016/17 pred plačilom davkov, ki jih plačuje tako v Sloveniji kot v Švici, zaslužil 1,56 milijona švicarskih frankov oz. 1,33 milijona evrov), vsako leto sestavi nabor 50 igralcev na stari celini, najboljšo enajsterico pa nato izberejo privrženci nogometa na spletni strani Uefe. Slovenski nogometni vratar Atletica iz Madrida Jan Oblak se je prebil med 50 najboljših igralcev stare celine, ki se bodo potegovali za idealno enajsterico evropske nogometne zveze.

Škrtost zaradi zamer?

13 menedžerjev LTH Castings je leta 2009 za 300.000 evrov kupilo podjetje s 5,2 milijona dolga, danes je vredno 180 milijonov evrov.

Delovnega zvezka z naslovom Kako postati milijonar – za telebane še ni. Kljub temu pa v Sloveniji milijonarjev ni malo. Po nekaterih podatkih jih je krepko čez sto, prestolnica novodobnih bogatašev pa je – Škofja Loka. Vsaj dvajset ljudi je tam, ki imajo na računih po nekaj deset do sto milijonov evrov. Morda celo več.Slikovita Škofja Loka, ki se bohoti ob sotočju Poljanske in Selške Sore na prehodu Sorškega polja v razgiban svet Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, je najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji in gospodarsko, kulturno, izobraževalno in upravno središče občine Škofja Loka. Arheološke najdbe kažejo, da je bilo ozemlje naseljeno vse od bakrene dobe (4. in 3. tisočletje pr. n. št.). V času velikega preseljevanja ljudstev se je tu naselil slovanski živelj, saj so imena naselij še pred podelitvijo ozemlja freisinškim škofom nosila slovanska imena. Škofja Loka ima 11.832 stalnih prebivalcev, kar je več kot polovica vsega prebivalstva občine.Prevladujoča gospodarska panoga občine je še vedno industrija, zgoščena je v bližini železniške postaje, kjer sta industrijska in obrtna cona. V občini so dobro zastopane tudi storitvene dejavnosti. Kmetijstvo je vse manj pomembno, vendar se njegova nekdanja pomembnost še vedno kaže v obliki poselitve, obliki in zgradbi naselij in hiš, razdelitvi zemljišč in drugih značilnosti naselij.In tako kot drugod je tudi v Škofji Loki udarila privatizacija. In ustvarila – milijonarje, bogataše.Morda še bolj izstopajoč je podatek o številu bogatašev, ki živijo ali imajo podjetje v razmeroma majhni Škofji Loki. Kar devetnajst se jih je znašlo na eni od nedavnih lestvic 150 najbogatejših, več jih je samo še v Ljubljani, glede na njihovo število na sto tisoč prebivalcev pa lahko Škofjo Loko mirne duše razglasimo za slovensko prestolnico milijonarjev. Za takšno gostoto bogatašev v srednjeveškem mestu je zaslužna predvsem trinajsterica, ki je izvedla menedžerski odkup zelo uspešne škofjeloške družbe LTH Ulitki, in štirje lastniki prav tako zelo uspešnega Filca.Spomnimo: 13 menedžerjev škofjeloškega LTH Castings je leta 2009 za 300.000 evrov to podjetje s 5,2 milijona evrov dolga kupilo do prejšnjih lastnikov. Po oceni revije Manager je ta družba danes vredna skoraj 180 milijonov evrov.V drugi zgodbi je osrednji junak. Do upokojitve poleti 2005 je vodil škofjeloški Termo, v katerem je bil skupaj z ženoin njunim podjetjem Eurovek tudi četrtinski lastnik. Ko je Termo prevzel Knauf Insulation, sta Deželakova s prodajo svojega deleža iztržila skoraj 30 milijonov evrov. Kam sta jih vložila, z izjemo nekaj manjših naložb, ne vemo, ker so ju uvrščali na lestvico najbogatejših Slovencev, sta se redno pritoževala, češ da sta v krizi z naložbami precej izgubila. Njuno premoženje ocenjujejo na nekaj manj kot 30 milijonov evrov. Deželak je tudi lastnik Ville Maria sredi Portoroža, ki sta jo kupila pred poldrugim desetletjem. Takrat so mediji pisali, da je kupec neznan, vendar naj bi to bilo ljubljansko zasebno podjetje Eurovek, ki naj bi se edino udeležilo dražbe in plačalo več milijonov tolarjev varščine. »Ustanovitelja podjetja Eurovek sta zakonca Janez in Vanda Deželak. On je predsednik uprave škofjeloškega podjetja Termo, ona pa prokuristka Euroveka. Podjetji sta povezani tudi kapitalsko in poslovno, saj je Eurovek 23-odstotni delničar Terma, Termo pa edino podjetje v Sloveniji, ki potrebuje storitve Euroveka. Delničarji Terma so julija letos Deželaku očitali spornost incestnega odnosa med obema podjetjema, še posebno ker naj bi Termo dajal ugodna posojila Euroveku, pa tudi zato, ker naj bi Eurovek od Terma dobil strojno opremo brezplačno, kot odpisani material, jo predelal in prodal v Rusijo. Ob tovrstnih očitkih se postavlja vprašanje, katero od obeh podjetij naj bi v resnici financiralo nakup luksuzne vile. Zanimivo je, da so na sedežu Euvroveka zanikali nakup luksuzne vile,« so zapisali v Mladini.Tudi dva družinska podjetnika, družinaz družbo Difa inz družbo Sibo, spadata med škofjeloške bogataše.Mimo 26-letnega(7. januarja bo dopolnil 26 let) pa tudi ne smemo, ko beseda teče o škofjeloških milijonarjih. Fant, ki je odraščal v najvišjem bloku Frankovega naselja, velja za enega izmed najbolj zaželenih vratarjev, očitno pa je Madrid Janu povsem pogodu.Medtem ko se otroci danes skrivajo za računalniškimi zasloni, se je Jan že v mladih letih z največjim veseljem podil za nogometno žogo. A v nasprotju z drugimi otroki ni sanjal o tem, da nekoč postane slovitiali brazilski nogometni virtuoz, bil je odločen, da se preizkusi kot čuvaj vrat. Desetletnega Jana je opazilo oko, trenerja vratarjev pri ljubljanski Olimpiji. Povabil ga je v prestolnico, kar je bilo za družino Oblak nov izziv. In nastala je škofjeloška pravljica, vredna 100 milijonov evrov. Najmanj! Sto milijonov evrov namreč znaša odkupna klavzula za slovenskega vratarja pri Atleticu iz Madrida.In tako je Škofjeločan Jan Oblak postal najdražji Slovenec.In ko smo že pri športu, nikakor ne moremo mimo izjavetrenerja rokometašev loškega kluba, ki se zdaj imenuje Urbanoscape Loka. »Slišim, da je v občini Škofja Loka največ slovenskih milijonarjev. Zakaj se ne odločijo dati kakšnega evra v domači klub, težko rečem. Morda gre za zamere iz prejšnjih časov, a to je zdaj nov klub, zasluži si podporo lokalnega okolja. Ne preostane nam drugega, kot da to potrjujemo z dobrim delom iz dneva v dan,« je ob soočenju s stanjem na računu rokometnega kluba, ki sicer igra v 1. slovenski rokometni ligi, dejal trener rokometašev iz Škofje Loke.So škofjeloški milijonarji, bogataši, res škrti? Izjav, razumljivo, ne dajejo, kratki pogovori po družabnih srečališčih v Loki pa namigujejo, da bi res utegnilo biti tako. »Mah, oni živijo v svojem svetu, naš jih pa prav nič ne zanima,« ob kozarčku pogovora pravi upokojeni ljubitelj športa sredi lokala 37 let stare športne dvorane Poden v slovenski prestolnici milijonarjev.