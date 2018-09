Pred operacijo zdrav, zdaj še ležati ne more

NOVO MESTO – »Če bi me prej opozorili ali vsaj omenili, da se lahko poškoduje živec in da bom tako gibalno oviran, ne bi nikoli privolil v operacijo. Pripravljen sem bil na bolečine ter na brazgotine in zarastline, da pa bom izgubil gibalnost, ne, tega pa res nisem pričakoval. Pred operacijo sem bil zdrav, zdaj pa je moje življenje prežeto z bolečino in omejitvami. Težko hodim, težko sedim, še ležanje mi ni v oddih,« je na novomeškem sodišču svoje življenje po operaciji, ki jo je imel pred dobrimi štirimi leti v novomeški bolnišnici, opisoval 48-letni Tine I. iz okolice Brežic. ...

