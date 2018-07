Po prometni nesreči postal svetovni prvak

Slovenija ima novega svetovnega prvaka. To je postal abrahamovec, 50-letni Miran Cvet. tekem na leto se udeleži Miran Cvet. Žilavi Hrastničan je na 18. veteranskem svetovnem prvenstvu v gorskih tekih s tekom na Ratitovec za sabo pustil vse v konkurenci 50 let in starejši. Skupaj s Kauzerjem »Ta naslov je velika nagrada za ves dolgoletni trud, treninge in odrekanje, ki se jih je kar nabralo v teh letih. Zato sem še toliko bolj vesel,« nam pove skromni Hrastničan, ki pa so ga ...

