Pet let po plazu spet pod svojo streho

Ni bilo prvič

Hišo podrli in sanirali plaz

Matjaž Melanšek je bil vesel tudi donacije, ki ste jim jo namenili bralci Slovenskih novic. FOTO: Mojca Marot

ŠOŠTANJ – Za družinoiz Šoštanja se bo po več težkih preizkušnjah, ki jim jih je zakrivila neizprosna narava, kmalu začelo novo življenje. Na povsem drugi lokaciji, le streljaj od središča Šoštanja, bodo kmalu začeli graditi novo hišo, v kateri bodo lahko, v primerjavi z nekdanjo v zaselku Penk, brezskrbno zaživeli. Ob vsakem močnejšem nalivu se jim ne bo več treba bati za svoje premoženje in življenje.»Vse se je zgodilo v trenutku. Najprej sem opazil, da s hriba dere na dvorišče ogromna količina vode, potem se je za hišo slišal ropot, ki ga težko opišem. Izkazalo se je, da ga je povzročalo kotaljenje skal, kamenja, drevja in mulja, gmota pa je imela takšno moč, da je rušila vse pred seboj. V enem sunku je odneslo streho prizidka hiše, ki je pristala na cesti. Ob njej pa tudi več ton težka skala. Hudourniški potok je rušil vse, kar mu je bilo napoti.«Tako se jeMelanšek v začetku leta 2015, ko smo mu tudi izročili ček za 500 evrov, kolikor ste bralci Novic zbrali prek Krambergerjevega sklada, spominjal septembra 2014, ko je z ženo in dvema otrokoma ostal brez strehe nad glavo. Pa ne samo to. Tudi brez mizarske delavnice, v kateri je po naročilu izdeloval kuhinje, spalnice, dnevne in otroške sobe, notranje stopnice in še marsikaj, kar je seveda pomenilo velik udarec za družinski proračun. Še huje pa je bilo, da je že dve leti pred tem dogodkom, prav tako zaradi plazu, moral sanirati delavnico. »Zadnjih pet let je postalo nevzdržno in nemirni smo bili ob vsakem malo močnejšem deževju. Pa pred desetletji nikoli ni bilo težav, saj naša hiša na tem kraju stoji že od leta 1890. V njej se je rodil oče mojega starega očeta. Potem so nad Penkom začeli graditi in utrjevati nove ceste, tudi hiše, ne nazadnje narava vedno bolj kaže zobe,« nam je še razlagal pred več kot tremi leti.Vse od takrat do danes se je sicer, kot nam je zaupal Melanšek, veliko spremenilo. »Tam, kjer je stala naša hiša, ni ničesar več. Podrli smo jo,« nam pojasni. In res. Kot smo se tudi sami prepričali, je občina uredila odvodnjavanje, da je tam nekoč stala hiša, spominja le še krajši afsaltirani dovoz. Narava je škodo povzročila tudi sosednjim, kjer pa so nam na kratko povedali le, da so škodo na hiši popravili, od takrat pa da imajo na srečo mir.»Ni bilo več varno, da bi še tam živeli,« doda Matjaž, ki je te dni polno zaposlen z mizarskim poslom. Z družino vse od takrat živi v začasnem stanovanju v Topolšici, vmes je našel tudi prostor, ki ga je seveda vzel v najem, za svojo mizarsko delavnico. Veliko jim je po njegovih besedah pomagala občina, ki jo vodi župan. »Z občino smo zamenjali zemljišče, tako da bomo lahko zdaj začeli graditi na novi lokaciji,« doda Melanšek in pojasni, da se bo gradnja, ker so čakali le še na papirje, začela že čez nekaj tednov. Tistega trenutka, kot še pravi, se zelo veseli in se skupaj z družino hkrati zahvaljuje prav vsakomur, ki jim je v težkih časih priskočil na pomoč.Občina je po naravni nesreči odprla tudi humanitarni račun, prek katerega so zbirali denar za 10 družin. Pri čemer je vanj sama prispevala 5000 evrov. Skupaj se je nanj nateklo 7350 evrov, od katerih je, kot so nam povedali na občini, 3231 evrov šlo za Melanškove. Šoštanjska občina je družini plačala 10.000 evrov kot pomoč zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti, v letu 2016 pa jim je dala še 1620 evrov za plačilo najemnine za stanovanje. Poleg tega je družina od občine prejela tudi 64.057 evrov za sofinanciranje nadomestne gradnje na novi lokaciji v Metlečah, pri čemer je pozneje ta denar občini povrnila država. »Občina Šoštanj je menjala zemljišča Melanškovih z zemljiščem v Metlečah, kjer načrtujejo nadomestno gradnjo,« so še povedali za Novice in dodali, da so hkrati poskrbeli za čiščenje celotnega prizadetega območja, naplavin in sanacijo plazu.