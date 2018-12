Noviča razbremenjujejo žrtvini starši

LJUBLJANA – »Najprej sem pomislila, da je še dobro, da je ostal doma, da ne bo imel kakšnih težav. Že v gostilni so me kriminalisti spraševali, ali bi bil on lahko kriv za to dejanje.« Tako je tistega večera, 16. decembra 2014, razmišljala Marjana Novič, ko se je vrnila z novoletne zabave Kemijskega inštituta (KI), ta je bila v gostilni na ljubljanskem Viču, in pred domom zagledala avtomobil moža Milka Noviča, ki je bil po njenih besedah parkiran tako, kot je bil ob njenem odhodu. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.