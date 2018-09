Ne spremeni državljanstva: živi v ZDA, zmaguje za Slovenijo

LJUBLJANA – Čeprav spada med najboljše športnice Slovenije v zadnjih letih, saj je osmo leto najboljša slovenska lokostrelka, osvojila je številne kolajne in naslove na evropskih in svetovnih tekmovanjih, 25-letna Ljubljančanka Toja Ellison ni prav znana v slovenski javnosti. Glede na dejstvo, da s ponosom nosi dres s slovenskim grbom, si gotovo zasluži več pozornosti. Če ne za vse svoje športne in življenjske dosežke, pa vsaj za osvojeni medalji na nedavnem svetovnem prvenstvu v italijanski Cortini. Toja Ellison se je posamično v veliki finale uvrstila po zmagi nad Nemko Landesfeindovo z 61:58. V velikem finalu je morala ...

