Mamo ubil, hčer zanemarjal

ČRNIČE – Na cesti med Ajdovščino in Novo Gorico so malce bližje slednjemu kraju Črniče, in tik pred koncem vasi gre ob kapelici cesta na levo, proti Ravnam. To območje je nekdanje vojaško vadbišče, ki ga zdaj vse bolj intenzivno naseljujejo ljudje. Prva, zanemarjena hiša ob križišču obeh cest pripada družini Kukanja; in ko so se naselili nekje v 70. letih minulega stoletja, naj bi sprva nameravali ob cesti odpreti gostišče, pripoveduje soseda. ...