Maji so bili veliki ljubitelji psov

Š PUBLIC DOMAIN Maji so imeli zelo radi pse.

Š ASHLEY SHARPE, SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH INSTITUTE Arheolog se spušča v najdišče.

Raziskovalci so našli dokaze, da so starodavni Maji trgovali s psi. Živahna trgovina se je odvijala v četrtem stoletju pred našim štetjem na območju Gvatemale, kar potrjujejo kosti, ki so jih našli na enem prvih obrednih središč te stare srednjeameriške civilizacije. To pomeni, da so bile živali v lasti veljakov in so veljale za luksuzna darila. Dragoceni kosmatinci so bili nekoliko večji od današnjih čivav, da je šlo za ljubljenčke, pa dokazujeta njihova starost in zdravje. Psi za prehrano namreč niso dočakali visoke starosti, z njimi so tudi slabše ravnali. Štirinožni ljubljenci so bili statusni simbol elit, pogosto pa so jih žrtvovali bogovom skupaj z ljudmi.Trgovanje s psi se je začelo še nekoliko prej, predvidoma pred 2500 leti. Odkritje je pomembno, saj smo bili doslej prepričani, da segajo prve tovrstne dejavnosti na območje Karibov, in to v čas pred 1000 leti. »V Aziji, Afriki in Evropi je bila preprodaja živali tesno povezana z razvojem mest,« je pojasnila arheologinja. »Trgovanje s psi se ni moglo razviti, dokler se ljudje niso ustalili v stalnih bivališčih.«Dokaz, da so živali na obredno središče prišle od drugod, izvira iz analize njihove prehrane, poleg tega so kosti odkrili v piramidi, kar pomeni, da so pripadale nekomu pomembnemu. Na najdišču v Ceibalu so odkrili tudi kosti mačke, ki je bila vzrejena v človeški skupnosti in vsaj deloma udomačena. To pomeni, da je bilo ukvarjanje z živalmi pomemben dejavnik pri vzpostavljanju prvih civilizacij.