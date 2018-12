Ljudstvo ga je izvolilo, svetniki pa izločili!

Kandidiral tudi za župana

Župan Radko Luzar je priznal, da so začeli bolj slabo, a upa na boljši konec.

V sporu s koncesionarjem

Novi svetniki, brez izvoljenega Franca Hudoklina

2 fasadi so popisali vandali.

Šok tudi za Hudoklina

Ne le škoda, predvsem strah

Tako je popisana ena od dveh fasad. FOTOgrafije: Tanja Jakše Gazvoda

ŠENTJERNEJ – Če bi po lokalnih volitvah pričakovali, da se bodo razgrete strasti iz predvolilnega časa umirile ter da bodo od ljudstva izvoljeni predstavniki začeli čim prej smelo uresničevati obljube, pa tega v občini Šentjernej, ki šteje dobrih 6500 duš, ni čutiti. Pred dnevi so se neznani nepridipravi lotili fasade enega od izvoljenih svetnikov z liste SLS, v Ledeči vasi so s sprejem popisali fasado na garaži in gospodarskem poslopju. Leto dni stari fasadi sta zdaj ozaljšani z napisi izdajalec in lopov.Nepričakovan zaplet se je zgodil celo na konstitutivni seji, ki naj bi bila sicer slovesna, zaključena z malico in obogatena s kulturnim programom; ponosne novoizvoljene lokalne predstavnike naj bi pobožali nežni glasovi članov legendarnega Šentjernejskega okteta. Saj je na koncu oktet zapel, tudi malica je bila, a vse skupaj je imelo grenak priokus, saj svetniki niso potrdili mandata na listi SLS izvoljenemu občinskemu svetniku, ki je sicer kandidiral tudi za župana občine, ki jo je že vodil kar pet mandatov. Tudi tokrat ga je, tako kot na prejšnjih volitvah, v drugem krogu premagal, ki so mu volivci zaupali drugi mandat.Če naj bi bila torej prva, konstitutivna seja, zgolj formalnost, pa je za zaplet poskrbela skupina svetnikov in njihovih list, ki je vložila pritožbo na mandatno komisijo zaradi izvolitve Franca Hudoklina za svetnika.(SDS),(Lista za šentjernejsko dolino),(Mladi za aktiven Šentjernej) in(Skupaj za prihodnost) so se v pritožbi sklicevali na konflikt interesov Hudoklina, ki se je leta 2015, ko ni bil več izvoljen za župana, zaposlil v družbi WTE kot vodja centralne čistilne naprave. Ker zdaj želi občina od omenjene družbe odkupiti koncesijo za opravljanje dejavnosti, bi se lahko pojavilo nasprotje interesov.»Občina redno plačuje račune koncesionarja, ki med drugim vsebujejo postavko stroški osebja. Po mnenju KPK je sodelovanje člana sveta pri obravnavi ali odločanju o dodeljevanju javnih sredstev, potrjevanju projektov, dajanju soglasij projektu in podobno, v tistem delu obravnave ali odločanja, v katerem obstaja neposredna premoženjska korist samega člana sveta ali za njegovega družinskega člana, utemeljeno podan videz, da oseba, ki je sama kandidat za določen položaj, svoje javne funkcije ne bo opravila objektivno ali nepristransko. To pomeni, da mora biti taka oseba izločena iz vseh faz postopkov, tudi iz odločanja. Tako je mandat novoizvoljenega svetnika glede na zastopanost te funkcije sporen in kot tak ne more objektivno sprejemati odločitve v dobrobit občank in občanov, še posebno zato, ker je občinski svet občine Šentjernej v direktnem sporu s koncesionarjem oziroma v fazi odpovedi koncesije,« so predlog, da se Hudoklinovega mandata ne potrdi, obrazložili štirje podpisniki pritožbe.Po kar nekaj nerodnih zapletih in tudi pomislekih o pravilnosti postopanja so svetniki s 7 proti 6 potrdili sklep četverice. »Morda gre za konflikt interesov, a če je nekdo formalnopravno izvoljen, kako lahko mi, ki smo izvoljeni na isti način, rečemo, da nekdo ne more biti svetnik?« je dileme pred glasovanjem izpostavil svetnik. Kot je pojasnil pravnik občine, je glasovanje, kot je bilo, sicer pravno pravilno, Hudoklin pa lahko vloži tožbo na upravno sodišče, ki bo ugotavljalo, ali je bila pritožba upravičena.»Občani in občanke so me izvolili, sem pa šokiran in pretresen nad današnjo odločitvijo, ki je dokaz, da sem nekomu trn v peti. Aktiviral bom pravne službe in bom dokazoval, da sem svetnik in želim delati v dobrobit občine in občanov. Presenečen sem, da se že prvo minuto nekdo spravlja name, in to nekdo, ki se mi hoče že nekaj let maščevati. To je dokazal tudi danes. Očitki, da me plačuje občina, ne držijo, zaposlen sem v delniški družbi, plačuje me ta družba in niti centa ne dobim od občine,« je zavrnil očitke iz zahteve in dodal, da bo za takšno odločitev nekdo odgovarjal. »V občinski svet sem prišel na osnovi volje občanov, in če bo treba, bom svoj prav dokazoval tudi na Evropskem sodišču,« je bil odločen Hudoklin, ki je seveda sejo predčasno zapustil, je pa komentiral tudi vandalizem na plakatih in fasadah: »Že to je odraz stanja v občini. Fasade zagotovo nismo mi popisali kolegu. Gre za nasprotno stran, ki dela celo mesec dni po volitvah. S tem in pritožbo, ki so jo vložili, povzročajo napetost in nezadovoljstvo v občini.«»Prvič sem kandidiral za občinskega svetnika in bil izvoljen. Ponosen sem, da sem kandidiral na listi stranke SLS, čeprav se je že v volilni kampanji odražalo, da so naši politični nasprotniki ne le močni, temveč da se poslužujejo tudi v demokratičnem političnem dialogu nesprejemljivih potez. Ena takšnih je bila uničenje plakatov kandidata za župana Franca Hudoklina, ki so bili popisani z vsebino, ki je imela vse elemente sovražnega govora, in to celo v času volilnega molka. Žal pa se takšna dejanja s koncem volilne kampanje niso ustavila,« se je na občinski svet s pismom obrnil svetnik iz Ledeče vasi, ki so mu neznanci v dveh zaporednih nočeh uničili dve fasadi. Ne le, da so mu povzročili materialno škodo, v njegovo družino so vnesli strah, kar je najhujše.»Takšno ravnanje je v demokratični družbi nesprejemljivo, zato jih župan, občinski svet in občinska uprava strogo obsojamo in se od njih distanciramo. Pričakujemo, da bodo pristojne državne institucije opravile svoje delo in ga sankcionirale,« je vandalizem obsodil župan Radko Luzar, ki je v pozdravnem nagovoru svetnikom priznal, da so začeli bolj slabo, upa pa, da bo zato konec boljši.