Italijani krojijo usodo risov

Črpajo iz alpske lige

AP Jan Urbas igra kapetansko, z dvema goloma in podajo po treh tekmah je med najvidnejšimi na SP. FOTO: AP

BUDIMPEŠTA – V zgodovini hokejskih svetovnih prvenstev divizije I-A bi težko našli tako izenačene tekmece, kot so letos na turnirju v glavnem mestu Madžarske. Običajno smo spremljali troboj za prvi dve mesti, preostale ekipe pa so se razporedile praviloma po pričakovanjih. Tokrat pa so se karte povsem premešale, pred zadnjim krogom se vseh šest reprezentanc še bori za napredovanje ali obstanek. Vsi favoriti so si privoščili spodrsljaj, vključno s Slovenijo, ki je šokirala na začetku turnirja s porazoma proti Veliki Britaniji in Poljski, najslabšima ekipama na papirju. Risi so se dvignili z zmago nad Madžarsko, sinočnji razplet obračuna s Kazahstanom (končal se je po zaključku redakcije) pa je trasiral slovensko pot na današnji zadnji tekmi z Italijo ob 16. uri – boj za vrnitev med elito ali obstanek v drugem razredu svetovnega hokeja. Pri tem pa kapetanin druščina niso odvisni le od sebe, temveč jim morajo iti na roko tudi izidi drugih tekem.Tako kot na klubski sceni, na kateri sta vodilna slovenska kluba Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija bila bitke tudi z italijanskimi tekmeci v alpski ligi, je zdaj tudi usoda izbrane vrste odvisna od obračuna z zahodnimi sosedi. Italija je v Budimpešti najprej opravila s Poljsko (3:1), izgubila z Madžarsko (2:3) in premagala Kazahstan (3:0). Sinoči so se azzurri v zadnji tekmi dneva udarili z Veliko Britanijo in bodo torej imeli na voljo nekaj manj časa za regeneracijo pred dvobojem s Slovenijo.Italijo vodi kanadski strokovnjak, njegovo moštvo je navdušilo z zmago nad Kazahstanci, ki so dotlej veljali za izrazite favorite za končno zmago na tem turnirju. »Ključ do našega uspeha sta bila moštveni duh in zbranost. Ni imelo veliko opravka z vodenjem tekme, ampak bolj s tem, kako pametno so igrali fantje, ko so imeli v posesti plošček ali ko so bili brez njega. Odkar sem s temi fanti, je na vsaki tekmi veliko strasti,« veseli Beddoesa, ki se je pri sestavljanju ekipe za to SP odločil za posrečeno kombinacijo igralcev iz alpske lige, lige EBEL ter legionarjev iz Nemčije in Švice. Bolzano je prvak lige EBEL (v finalu je ugnal Salzburg), a sta v reprezentanci le dva člana tega moštva. Prvak in podprvak alpske lige, Asiago in Ritten, prispevata četverico, trije so iz Pustertala, dva iz Vipitena in eden iz Cortine. Slovenska vrsta ima le tri igralce iz AL, vsi drugi so iz močnejših lig. Zato gre verjeti, da bosta danes odločila kakovost in znanje slovenskih asov. »Mi smo že izgubili, kar smo izgubili. Do konca nas zanimajo samo zmage. Vemo, česa smo sposobni. Ne smemo se zanašati na razplet drugih tekem, razmišljati moramo izključno o svoji igri,« je mantra slovenskega kapetana Jana Urbasa. Z zmago nad Madžarsko so izbranci selektorjadobili potrebno samozavest. Če jo bodo unovčili v zadnjih dveh tekmah, bodo junaki, sicer se bodo znašli na drugi strani tanke linije. In to le dobra dva meseca po fantastičnem nastopu na olimpijskih igrah. Danes sta na sporedu še tekmi Kazahstan – Poljska (12.30) in Madžarska – Velika Britanija (19.30).