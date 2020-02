Hčerko Karolino išče že 42 let

Po našem razkritju trgovine z novorojenčki v tedanji Jugoslaviji so se bralke odprle in nam zaupale svoje travmatične izkušnje z izgubo otroka po porodu; okoliščine krute izgube pa so številne navdajale z dvomi, da novorojenček v resnici ni preminil: kot se je izkazalo, jih vsaj nekaj ni umrlo, ampak so bili prodani. Nekatere mame so dvomile vse življenje, zdaj pa so si – opogumljene s primeri združenih mater in otrok – upale to izreči javno. »Meni vest pravi, da je otrok živ, in mu ne morem nikoli sveče prižgati. Ne vem pa, kje je, kako je …« pripoveduje 63-letna Danica Lutar Mandić iz Kasaz pri Petrovčah, ki je poročena drugič. Z ...