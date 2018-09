FOTO: Tihotapila sta 107 psov

MURSKA SOBOTA – Policisti so minuli konec tedna na pomurski avtocesti odkrili tihotapca živali, italijanska državljana, ki sta v kombiju prevažala kar 107 pasjih mladičev, namenjenih na italijanski trg, kjer menda dosežejo astronomske cene. En čistokrvni lahko tam denimo doseže ceno tudi več tisoč evrov, odvisno od pasme, a pogosto ti psi niso čistokrvni, njihovi papirji pa so ponarejeni. Italijana sta živali kupila blizu madžarsko-romunske meje.



»Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v petek ob 11.45 na avtocesti v smeri od Pinc proti Mariboru v bližini izvoza Gančani ustavili in kontrolirali 45-letnega voznika tovornega vozila in 50-letnega sopotnika, oba državljana Italije. Pri pregledu listin in zunanjosti vozila so policisti najprej ugotovili, da na vozilu ni veljavne vinjete, voznik je imel pri sebi prav tako le kopijo prometnega dovoljenja, za kar mu je bila izrečena globa,« je dejala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota. Med postopkom se je iz tovornega prostora vozila slišalo množično cviljenje živali in policisti so voznika pozvali, naj odpre vrata poltovornjaka. V tovornem prostoru so opazili zabojnike različnih velikosti in v njih polno pasjih mladičev. »Stlačeni so bili v zabojnike in zaprti v kletke, v katerih ni bilo prostora niti za posode z vodo in hrano. Eden je med vožnjo poginil. Na vprašanja, ali imata ustrezne papirje, sta na vpogled dala le 18 potnih listov za pse,« je še dodala Rauševa.



Policisti so o najdbi obvestili pristojno inšpekcijo urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je postopek prevzela in pse odvzela ter jih namestila v zavetišče za živali, kjer bodo ostali do torka. Kaj bo z njimi potem, ni znano. Tujcema bo izdana odločba pristojnega prekrškovnega inšpektorja in globa v višini 800 evrov. Po nestrokovni oceni bi s prodajo psov zaslužila od 60.000 do 70.000 evrov.