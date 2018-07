Pisava pod šifro Diši je pisava mladega pisca, zato še ni v celoti formirana. Je še precej šolska, počasnejša, z veliko takta in nekaj samopopravki. Ste pisec s počasno pisavo in preudarnega mišljenja. Zaradi več takta v pisavi izražate razum in ste posledično bolj zadržani in previdni. V vaši pisavi prevladujeta analitični ter raziskovalni način razmišljanja. Raziskovalnega pisca zanimajo neznane stvari. Vedno sprašuje zakaj in hoče vedeti za vse vzroke dogajanja in stanja. Podatke sortirate in znate dobro ločiti bistvo od nebistvenega. Analitično mišljenje je najbolj koristen miselni proces, s katerim prepoznavamo, kaj je vredno truda in kaj ne.



Več lastnosti povečuje učinkovitost vašega mišljenja. Ste zelo praktični in se problemov lotite brez ovinkarjenja. Osredotočiti se znate na bistven del, pri sprejemanju odločitev običajno ne odlašate. Miselni proces vam povečujeta tudi abstraktna predstava ter logika. Občasno vam ga lahko zavira zmedenost, ki kaže, da ima tak pisec veliko domišljijo in idej, tako da se včasih težko odloči. Niste vedno tolerantni do idej in prakse drugih.



Izkazujete zmerno čustveno globino. Po navadi ste nekaj časa prizadeti zaradi tega, kar se je zgodilo, a sčasoma te izkušnje zapustijo vaše misli in spet objektivno gledate na življenje. Stopnja čustvene odzivnosti je zaradi pretežno desnega naklona pisave visoka. Tak pisec zlahka pokaže svoja čustva in srce lahko prevlada razum. Kontrolor čustvene odzivnosti je takt v pisavi, ki vam preprečuje impulzivno ravnanje.



Ko si zastavljate cilje, stremite za realnimi ter tudi nekaterimi visokimi, ki jih tudi izpeljete. Med vašimi večjimi sposobnostmi, ki vam povečujejo moč doseganja ciljev, so organizacijska sposobnost, odločenost dokončati stvari ter ročna spretnost. Imate močno voljo, ste zelo samodisciplinirani in se zlahka spravite k delu. Moč volje pri vas lahko zavira popustljivost, saj se brez težav prilagodite in ustrežete željam drugih. Izogibate se konfliktnim situacijam.



Vašo gonilno moč slabijo nekateri strahovi, zato ste razvili obrambno vedenje. Ste občutljivi za kritiko drugih, da bi se ji izognili, se potrudite pri delu. Zelo močno imate izraženo kljubovalnost, med vašimi obrambnimi lastnostmi pa sta tudi dvoumnost in prevara. Hitro menjate temo pogovora, ne da bi se zlagali, se znate izogniti neprijetnostim. Imate sicer zelo dobro mnenje o sebi, a vam primanjkuje samozavesti. Popravljanje črk brez pomote kaže na pisca, ki ni vedno prepričan o svojih sposobnostih.

Socialna predstava ima bolj nevtralen vpliv. V vaši pisavi ni zaznati velike zgovornosti, zato svoja stališča izmenjujte le s tistimi, ki so vam blizu. Socialno predstavo vam povečuje diplomatska sposobnost. Vaše medosebne odnose pa zavira vaš ozek pogled, saj niste vedno tolerantni do drugih.



Ste konvencionalen tip pisca. Tak pisec je bolj konservativen, spoštuje hierarhijo, je vztrajen, pošten, praktičen, zvest, učinkovit, gospodaren, natančen in se rad strinja.