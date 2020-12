Čas epidemije je priložnost za doživetje pravega božiča

Črni december: umrlo že več kot 1000 ljudi, ki so imeli koronavirus

V četrtek so testirali 5187 oseb na novi koronavirus, 1363 je bilo pozitivnih. To kažejo podatki sledilnika covida 19. To pomeni, da je pozitivnih 26,28 odstotka. S hitrimi testi so odkrili 420 pozitivnih, medtem ko je bilo testov 7236 (5,8 odstotka pozitivnih).