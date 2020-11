Bovški klavec ne gre v arest?!

Tudi najstrožja kazen ne bi bila dovolj pravična za tistega, ki je ubil Romana Komaca, so prepričani njegovi prijatelji. Na majski sodni dan za krvnika 34-letnega Bovčana se jih je pred novogoriško sodnijo zbralo kar nekaj, eden od njih pa je s transparentom sporočal kazenski sodnici Darinki Kogoj: »30 let je premalo!«Toda zdaj je vprašanje, ali bo obveljalo še tisto, kar je prisodila 25-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine Jasminu Suljiću, to je bilo 18 let zapora. Koprski višji sodniki so namreč pritrdili pritožbi nepravnomočno obsojenega morilca in Novogoričanom primer vrnili v vnovično odločanje.Razočarani, v ...