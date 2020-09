Bolniki z rakom so še večje žrtve korone

Zaradi ukrepov v prvem valu epidemije covida-19 je bilo po podatkih slovenskega Registra raka v marcu in aprilu postavljenih skrb vzbujajoče manj diagnoz raka kot v enakem obdobju lani. Bilo je manj kontrolnih pregledov, zaustavljeni so bili testiranja, genetsko svetovanje, sledenje poznim posledicam zdravljenja raka in državni presejalni programi, kot je na primer Dora. Zaradi pandemije je bilo močno okrnjeno tudi delo na različnih kliničnih oddelkih in močno zmanjšano število preiskav, kot sta gastroskopija in kolonoskopija. Predvsem pa je bil dostop do primarnega zdravstva, torej do naših osebnih zdravnikov, ki so vstopna točka ...