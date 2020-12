Bobijev mini muzej velikih imen

Slovenijo pobelilo, na cestah zastoji (FOTO in VIDEO)

Primorska avtocesta je bila zgodaj popoldan zaprta med Vrhniko in Logatcem zaradi odstranjevanja tovornega vozila s ceste, je poročal prometnoinformacijski center. Hitro so situacijo rešili. Na gorenjskih cestah pa so se prav tako porajale težave zaradi tovornih vozil. Policija je sporočila, da so plužne službe na delu. Iz PU Kranj pozivajo k previdnosti in defenzivni vožnji.