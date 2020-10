Življenje legendarnega Kića ogroženo, priklopljen na respirator

(76) se že dva meseca in pol zdravi v kliničnem centru v Zagrebu. Kazalo je že, da je na dobri poti, a se mu je stanje ponovno poslabšalo.Kićo, ki se lahko pohvali z dolgo glasbeno kariero, je trenutno na intenzivnem oddelku, priključen na respirator, saj se mu »je poslabšal respiratorni status in je v tem trenutku življenjsko ogrožen,« je za hrvaške medije potrdil zdravnik Hrvoje Gašparović in potrdil, da se glasbenik nahaja v t. i. šok sobi. »Trenutno ni kandidat, da bi ga odklopili z respiratorja, prej pa je bil, torej so se mu pljuča poslabšala,« je zaključil zdravnik.Pevca so v bolnišnico sprejeli avgusta zaradi rutinske operacije na srcu. Zaradi njegove teže okrevanje ni potekalo po načrtu, rana na srcu se ni dobro celila. Nekaj časa naj bi bil celo v umetni komi, razvilo se je vnetje pljuč. Ko pa se je že zdelo, da se bo izvlekel, se je stanje ponovno poslabšalo. Njegovi prijatelji so tako v velikem strahu za njegovo življenje, družina pa mu v težkih časih zaradi ukrepov ob novem koronavirusu ne more stati ob strani.