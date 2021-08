ZAPELJIVKA DNEVA

Oglejte si zapeljivko dneva.

Odpri galerijo Vladimira. FOTO: S. N.

Obžaluje, da ni pogosteje deležna romantike in objemov. Njen partner je pogosto zdoma in zato se dolgočasi. Občasno ji večere popestri sosed, a to ji ni dovolj.



Vladimira je sobotna zapeljivka. Katera bo nedeljska, preverite jutri.