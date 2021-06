ZAPELJIVKA

Oglejte si zapeljivko dneva.

Odpri galerijo Violeta

Ponavadi je bolj zadržana in se drži v ozadju. Le če dobi primerno spodbudo se odpre. Lepe besede in nežni pogledi so najboljši način, da jo pobliže spoznaš.



Violeta je sredina zapeljivka. Katera bo četrtkova, preverite jutri.