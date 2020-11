Oglejte si zapeljivko dneva.

Že od nekdaj je radovedna. Ima veliko vprašanj in nenehno išče odgovore. Do zdaj je to delala sama, a se je to spremenilo. Našla je primernega sopotnika, ki jo spremlja na njeni poti iskanja znanja.



Vilma je petkova zapeljivka. Katera bo sobotna, preverite jutri.