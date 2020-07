Oglejte si zapeljivko dneva.

Njena prijaznost in dobrota sta v soseščini že legendarni. Vsi vedo, da je pripravljena vedno pustiti vse, da bi pomagala. In čeprav ji mnogi ponujajo nagrade, ona to počne brezplačno.



Nada je četrtkova zapeljivka. Katera bo petkova, preverite jutri.