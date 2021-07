ZAPELJIVKA

Oglejte si zapeljivko dneva.

Odpri galerijo Meri

Za točilnim pultom se znajde odlično in njena glavna skrb je, da so gosti vedno zadovoljni. Očitno ji to uspeva, saj se k njej vedno radi vračajo.



Meri je nedeljska zapeljivka. Katera bo ponedeljkova, preverite jutri.