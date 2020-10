Oglejte si zapeljivko dneva.

Je preprosto dekle, ki ne mara besedičenja in visokoletečih obljub. Najprej jo je treba prepričati z dejanji. A ni treba, da so velika, dovolj je le, da so iskrena in iz srca.



Lili je torkova zapeljivka. Katera bo sredina, preverite jutri.