ZAPELJIVKA

Odpri galerijo Lejla

Premore veliko sočutja. Še zlasti do sodelavcev, ki jih muči osamljenost. Ve, da jo požirajo z očmi, in občasno se jih usmili. Kot dobri kolegi to zadržijo zase.



Lejla je sredina zapeljivka. Katera bo četrtkova, preverite jutri.