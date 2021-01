Oglejte si zapeljivko dneva.

Njen um je željan vedno novih informacij, zato obožuje branje in rada zahaja v knjižnico. Spoznavanje novih ljudi in potovanja je bilo tisto, kar je napajalo njeno dušo pred pandemijo, zato komaj čaka, da bo vsega konec in se bo lahko vrgla nazaj v življenje in pridobivanje novih izkušenj.



Lejla je četrtkova zapeljivka. Katera bo petkova, preverite jutri.