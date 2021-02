ZAPELJIVKA

Odpri galerijo Erika

Dovolj ima samote. Želi si moške družbe, kajti vse njene prijateljice so že poparčkane. Ostaja sama in to se mora v kratkem spremeniti. Odločena je, da bo partnerja poiskala tudi prek spleta, če ne bo šlo drugače.



Erika je sobotna zapeljivka. Katera bo nedeljska, preverite jutri.