Oglejte si zapeljivko dneva.

Vedno lovi in je na preži. Marsikdo to spregleda, ker ga zavedejo njen mili obraz in tople kretnje. A to je že poraz. Takrat ga že omreži in več ne izpusti iz svojih lovk.



Diana je ponedeljkova zapeljivka. Katera bo torkova, preverite jutri.