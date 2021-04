ZAPELJIVKA

Oglejte si zapeljivko dneva.

Odpri galerijo Alojzija

V prostih večerih se počuti zelo osamljena. Na vasi ni veliko mladih fantov, večina je poročenih ali pa so se odselili v mesto. Upa, da se bo to spremenilo in da bo lahko kuhala za dva, ne le zase.



Alojzija je sobotna zapeljivka. Katera bo nedeljska, preverite jutri.