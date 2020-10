Oglejte si zapeljivca dneva.

Ne mara agresivnih ljudi. Pri srcu so mu miren pristop in počasni koraki, zato ne čudi, da ga napadalna dekleta odbijajo. Celo strah ga je ob njih. Raje ima tiha in umirjena.



Zvone je torkov zapeljivec. Kateri bo sredin, preverite jutri.