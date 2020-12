Oglejte si zapeljivca dneva.

Zdrava in raznolika prehrana in veliko gibanja. To je tisto, kar priporoča vsakomur, ki ima čas in ga je pripravljen poslušati. Zdrav način življenja je njegovo poslanstvo, ki ga deli naprej.



Vili je četrtkov zapeljivec. Kateri bo petkov, preverite jutri.