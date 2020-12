Oglejte si zapeljivca dneva.

Ta praznični čas nanj deluje čarobno. Povsod diši po piškotih in drugih dobrotah, ki se jim ne more upreti. Dobra dela pa so tista, ki njegove praznike še dodatno olepšajo.



Samir je četrtkov zapeljivec. Kateri bo petkov, preverite jutri.