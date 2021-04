ZAPELJIVEC

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Nino

Dolgo je odlašal in si ni hotel priznati. Čeprav so mu prigovarjali, naj vendarle začne živeti tako, kot si želi. Zdaj je zbral pogum in brez težav razkrije, kaj je njegov hobi. Ponosno pove, da obožuje kvačkanje.



Nino je petkov zapeljivec. Kateri bo sobotni, preverite jutri.