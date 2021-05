ZAPELJIVEC

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Nino

Že odkar ve zase, se ne more upreti sladkarijam. A to ima svojo ceno. Da ohrani postavo, se redno poti v fitnesu. A to mu ni pretežko, ker ve, da bo trud poplačan. Lahko si bo privoščil veliko škatlo piškotov.



Nino je petkov zapeljivec. Kateri bo sobotni, preverite jutri.