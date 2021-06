Mark zapeljuje s pogledom

ZAPELJIVEC DNEVA

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Mark. FOTO: S. N.

Kaj vas najbolj pritegne pri moškem? On stavi na svoj pogled. Pravi, da oči o človeku povedo največ in da lahko s pogledom nasprotnemu spolu razkrije svojo globino in skrite želje. Ko se zazre v oči ženske, vidi v globino njene duše, ve, kaj si ta želi in kaj potrebuje. Pravi, kajne?



Mark je torkov zapeljivec. Kateri bo sredin, preverite jutri.