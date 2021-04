ZAPELJIVEC DNEVA

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Karlo. FOTO: S. N.

Če je treba, stisne zobe in potrpi. Je možat in želi, da to vsi opazijo. Če ga že kaj boli, pa tega nikomur ne pokaže, in le ko je sam, potoči solzo ali dve.



Karlo je petkov zapeljivec. Kateri bo sobotni, preverite jutri.