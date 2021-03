ZAPELJIVEC

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Jani

Tip človeka je, ki ne more biti pri miru. Ne mine dan, da ne bi držal orodja v rokah in delal na svojem vrtu ali sosedovem. Dober človek je namreč in rad pomaga vsakomur, ki ga prosi za pomoč.



Jani je četrtkov zapeljivec. Kateri bo petkov, preverite jutri.